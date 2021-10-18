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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Теряем будущих великих спортсменов»: Журова — о влиянии киберспорта

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы Светлана Журова критично высказалась о развитии киберспорта из-за потенциального лишения спортсменов в других видах. Комментарий олимпийской чемпионки приводит портал Sport24.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье вечером российская команда Team Spirit выиграла турнир The International 10 по Dota 2.

«Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супербольшой рекламой для детей. Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим», — ответила Журова.

Российская команда впервые победила на The International.

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