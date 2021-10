Smile Like Team Spirit: когда киберспорт станет Олимпийским видом

Впервые в истории победителем главного международного турнира по киберспорту стала российская команда. Коллектив Team Spirit выиграл чемпионат мира The International 10 по Dota 2, который проходил в Бухаресте с 7 по 17 октября. В финале наши соотечественники со счетом 3:2 одолели представителей Китая из PSG.LGD, завоевав главный приз в $18 млн. С этим успехом Team Spirit поздравил даже вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Кроме того, выдающийся результат активизировал разговоры о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу, что открыло бы перед россиянами новые перспективы в медальном зачете.

Team Spirit стала второй командой в истории, победившей на The International, пройдя в основную стадию турнира из региональной квалификации. По итогам группового этапа российский коллектив вышел в верхнюю часть сетки плей-офф, но в первом раунде потерпел поражение со счетом 1−2 от китайских соперников из Invictus Gaming. Опустившись в нижнюю сетку, команда из России поочередно победила представителей Южной Азии из Fnatic (2−0), двукратного и действующего на тот момент победителя турнира — европейцев OG (2−0), соотечественников из Virtus Pro (2−1), взяла реванш у Invictus Gaming (2−0) и переиграла команду из Европы Team Secret (2−1). В финале со счетом 3−2 была побеждена китайская PSG LGD, партнером которой выступает французский футбольный клуб ПСЖ.

Впервые в истории две российские команды попали в шестерку лучших на The International. Virtus Pro повторила свое высшее достижение, оставшись на шестой строчке по итогам турнира (заработав $1,4 млн). Team Spirit дебютировала The International и стала первой российской командой, победившей на турнире. Ребята заработали $18 млн, финалисты из Китая — $5,2 млн. В 2011 году победу одержала украинская организация Natus Vincere, ставшая первым чемпионом The International.