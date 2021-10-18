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17:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин поздравил Team Spirit с победой на The International 10

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников команды клуба Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota-2, отметив их яркие лидерские качества и сплоченность, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что клуб в гранд-финале The International 10 одолел китайскую команду PSG.LGD со счетом 3−2. Team Spirit получила около 18,2 миллиона долларов. Общий призовой фонд турнира превысил 40 миллиона долларов, это рекорд в истории киберспорта.

«Поздравляю вас с заслуженной победой на The International-2021 — чемпионате мира по Dota-2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания», — говорится в тексте.

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Президент отметил лидерские качества и сплоченность коллектива на пути к финалу, который стал решающим испытанием их характеров и мастерства. Он подчеркнул, что игроки сумели собраться в нужный момент и перехватить инициативу у сильных соперников.

Путин добавил, что киберспортсмены могут покорить любые вершины. Он пожелал победителям новых успехов и всего наилучшего.

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