NAVI выиграли чемпионат мира по CS: GO! Впервые в истории!

NAVI заняли первое место на мейджоре. За всю историю существования организации её составы по CS: GO никогда не выигрывали турниры этой серии. Для звезды состава Александра s1mple Костылева это дебютная победа на чемпионате мира. Он шёл к этому всю свою карьеру.