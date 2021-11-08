Капитан NAVI сделал предложение своей девушке после победы на PGL Major Stockholm 2021

Михайлов сделал предложение, стоя на сцене с главным трофеем дисциплины в руке. В серии послематчевых интервью с членами NAVI капитан попросил у ведущего микрофон и обратился к своей девушке на глазах живых фанатов и сотен тысяч зрителей на трансляции.
Ответ любимой был незамедлительным.
PGL Major Stockholm 2021 прошёл в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. NAVI победили на чемпионате, не проиграв ни одной карты. Триумфаторы ивента заработали миллион долларов призовых, проигравшие европейцы из G2 Esports получили $ 300 тыс.