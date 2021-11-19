Игроки российской команды Team Spirit едут на мировой финал турнира Red Bull Flick по CS: GO
20 и 21 ноября в Хельсинки пройдет одно из самых престижных событий в мире CS: GO — мировой финал турнира Red Bull Flick.
20 и 21 ноября в Хельсинки пройдет одно из самых престижных событий в мире CS: GO — мировой финал турнира Red Bull Flick.
На протяжении нескольких месяцев pro-команды и любители состязались друг с другом в международных онлайн-квалификациях и национальных этапах на специально разработанных для этого турнира картах с уникальным футуристическим ландшафтом.
10 лучших команд-участников отправились на LAN-финал в Хельсинки.
Теперь геймерам предстоит столкнуться с про-игроками из известных киберспортивных коллективов на огромной арене Messukeskus. В число про-команд входят:
Дуо-отряды будут бороться за призовой фонд Red Bull Flick Invitational в размере 50 тыс. евро и мировую славу Чемпионов Red Bull Flick.