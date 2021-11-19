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Игроки российской команды Team Spirit едут на мировой финал турнира Red Bull Flick по CS: GO

20 и 21 ноября в Хельсинки пройдет одно из самых престижных событий в мире CS: GO — мировой финал турнира Red Bull Flick.

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На протяжении нескольких месяцев pro-команды и любители состязались друг с другом в международных онлайн-квалификациях и национальных этапах на специально разработанных для этого турнира картах с уникальным футуристическим ландшафтом.

10 лучших команд-участников отправились на LAN-финал в Хельсинки.

Теперь геймерам предстоит столкнуться с про-игроками из известных киберспортивных коллективов на огромной арене Messukeskus. В число про-команд входят:

  • Team Spirit (Виктор 'somedieyoung' Оруджев & Борис 'magixx' Воробьев)
  • G2 (Никола 'niKo' Ковач & Неманья 'huNter-' Ковач)
  • OG (Вальдемар 'valde' Вангсе & Алекси 'Aleksib' Виролайнен)
  • ENCE (Павел 'dycha' Дыха & Йонас 'doto' Форсс)
  • BIG Academy (Нико 'aqua' Кембицки & Давид 'Prosus' Хессе)
  • Furia (Юрий 'yuurih' Сантуш & Кайке 'KSCERATO' Керато)

Дуо-отряды будут бороться за призовой фонд Red Bull Flick Invitational в размере 50 тыс. евро и мировую славу Чемпионов Red Bull Flick.

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