Киберспорт набирает массу

Киберспорт в скором времени станет столь же популярным, как и традиционные спортивные соревнования. Индустрия уже сейчас оценивается в $2 млрд и буквально повторяет тот же путь коммерциализации, что и обычный спорт.

Компьютерные игры уже давно перестали быть просто развлечением. Кто-то снимает сам процесс на видео и монетизирует игру через онлайн-платформы (вроде YouTube или Twitch). Кто-то тратит уйму часов на тренировки и сражения с другими игроками, чтобы войти в число лучших и получить за это денежное вознаграждение. Во втором случае речь идет о профессиональном киберспорте, который по своему размаху все больше напоминает спорт традиционный.

По данным исследования Euromonitor International, по итогам 2020 года объем самых значительных рынков киберспорта достиг $1,6 млрд.

В этом году он достигнет почти $2 млрд, а еще через три года — уже $3,2 млрд. Темпы роста индустрии впечатляют: в среднем киберспортивный рынок растет и продолжит расти в обозримом будущем на 20% в год.

Объем рынка оценивался исходя из суммы четырех видов дохода: от медиаправ (доход от стриминговых трансляций и трансляций на телевидении); от спонсорства (доход от спонсоров и рекламы как во время соревнований, так и маркетинговых кампаний); от продажи билетов (на физические мероприятия); и другие виды дохода (сувенирная продукция, одежды и обувь).

Проанализировав данные из сотни стран, аналитики Euromonitor выделили 16 ключевых рынков индустрии киберспорта. Россия, даже несмотря на недавний успех Team Spirit на International-10 (важнейшем и крупнейшем соревновании по Dota 2), не входит в число киберспортивных держав, занимая по рыночной доле только седьмое место в мире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVKitwogySK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVKitwogySK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVKitwogySK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Team Spirit (@team__spirit)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидирует на мировой арене киберспорта Китай, на долю которого приходится 28% доходов. На втором месте пока располагаются США, однако доля КНР в ближайшие годы будет снижаться, в то время как американский киберспорт будет привлекать все больше внимания и денег.

В итоге в 2024 году произойдет смена лидера на мировой арене — крупнейшим рынком станут США с долей 26%.

Сейчас большую часть дохода киберспортсменам приносят спонсоры и реклама. В будущем с этим сравняется доход от медиаправ, так как киберспорт становится все более популярным среди широких слоев населения. Более молодые поколения серьезно увлечены онлайн-играми. Около 65% людей, играющих в онлайн-игры каждый день, — представители поколения Z и миллениалы. Не интересуются же онлайн-играми вообще в основном те, кому сейчас больше 60 лет.

Продажи билетов, которые серьезно пострадали во время пандемии COVID-19 из-за невозможности проведения соревнований в реальном мире, так и останутся, по прогнозам аналитиков Euromonitor, лишь небольшим бонусом к основным доходам профессиональных игроков.

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При этом аналитики отмечают, что стоимость билетов на крупные киберспортивные соревнования уже сейчас заметно превышает цены за билеты на такие традиционно «дорогие» виды спорта, как теннис и гольф. Средняя цена билета на теннисный матч серии ATP составляет $74,5. Посещение крупного киберспортивного мероприятия обойдется в среднем в $103. Увидеть игру лучших гольфистов планеты можно, заплатив вдвое меньше.

Наконец, как отмечает Euromonitor, киберспорт фактически повторяет путь традиционного спорта в плане привлечения денег. Сейчас большая часть спонсорских доходов киберспорта — это производители компьютеров и электроники. На их долю приходится 33% общей суммы, что неудивительно, учитывая, что люди, смотрящие киберсоревнования, обращают внимание на то, какой техникой пользуются профессиональные игроки. Второе и третье место по доле спонсорских доходов занимают неалкогольные напитки (киберспортсмены очень любят энергетики, и те постоянно оказываются в кадре трансляции) и азартные игры (ставки можно делать на любое спортивное событие, даже если оно киберспортивное).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVntVKILpF7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVntVKILpF7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Представители других индустрий заметно отстают в списке спонсоров игровых соревнований. И в этом кардинальное отличие киберспорта от мира традиционного спорта — там распределение доходов практически равное по всем индустриям.

Впрочем, как отмечается в докладе, всему свое время: традиционный спорт тоже когда-то не умел зарабатывать, ограничиваясь спонсорскими деньгами, прежде всего от производителей спортивной одежды, обуви и инвентаря. На поиск баланса в денежных потоках у мира большого спорта ушли десятилетия, но киберспорт обязательно повторит этот путь и так же заматереет, уверены аналитики.