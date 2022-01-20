Минспорта предписало киберспортсменам приседать и бегать

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Согласно опубликованному документу, мужчинам нужно будет пробежать три километра не более чем за 15 минут, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту.

Женщинам — пробежать два километра за 12 минут, выполнить приседания 23 раза и наклон на +8 см, поднять туловище 32 раза за минуту. Также в программу входит «техническое мастерство», его параметры не уточняются.

На физическую подготовку должно отводиться 25−40% тренировочного времени, тактическую — 25−35%, техническую — 4−6%, теоретическую — 15−25% времени, психологическую — 15−20%.