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15:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Минспорта предписало киберспортсменам приседать и бегать

Министерство спорта утвердило федеральный стандарт подготовки спортсменов по направлению «компьютерный спорт». Чтобы попасть в группу высшего мастерства, спортсменам придется сдавать нормативы по бегу и приседаниям.

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Источник: РИА "Новости"
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Согласно опубликованному документу, мужчинам нужно будет пробежать три километра не более чем за 15 минут, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту.

Женщинам — пробежать два километра за 12 минут, выполнить приседания 23 раза и наклон на +8 см, поднять туловище 32 раза за минуту. Также в программу входит «техническое мастерство», его параметры не уточняются.

На физическую подготовку должно отводиться 25−40% тренировочного времени, тактическую — 25−35%, техническую — 4−6%, теоретическую — 15−25% времени, психологическую — 15−20%.

Киберспорт был признан видом спорта в России в 2016 году. К концу 2021 года объем мирового рынка компьютерных игр составил рекордные $175 млрд. Россия находится в топ-5 стран по объему потребления игрового контента наряду с Китаем, США, Южной Кореей и Японией.

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