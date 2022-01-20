Минспорта предписало киберспортсменам приседать и бегать

Согласно опубликованному документу, мужчинам нужно будет пробежать три километра не более чем за 15 минут, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту.
Женщинам — пробежать два километра за 12 минут, выполнить приседания 23 раза и наклон на +8 см, поднять туловище 32 раза за минуту. Также в программу входит «техническое мастерство», его параметры не уточняются.
На физическую подготовку должно отводиться 25−40% тренировочного времени, тактическую — 25−35%, техническую — 4−6%, теоретическую — 15−25% времени, психологическую — 15−20%.
Киберспорт был признан видом спорта в России в 2016 году. К концу 2021 года объем мирового рынка компьютерных игр составил рекордные $175 млрд. Россия находится в топ-5 стран по объему потребления игрового контента наряду с Китаем, США, Южной Кореей и Японией.