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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ESL дисквалифицировала Virtus.pro и Gambit с ESL Pro League

Организатор турниров по CS: GO ESL объявил об исключении российских команд Virtus.pro и Gambit из числа участников ESL Pro League.

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Источник: Инстаграм Virtus.pro

Согласно заявлению на официальном сайте организаторов, решение было принято в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, ESL приостановила проведение всех своих турниров в Восточной Европе.

При этом Virtus.pro и Gambit смогут участвовать в турнире под нейтральным названием, не представляя свою страну и не используя логотипы своих организаций и спонсоров.

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