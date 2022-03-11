Российские чемпионы мира по Dota 2 сменят гражданство
Киберспортсмены из российской команды Team Spirit сменят гражданство.
Киберспортсмены из российской команды Team Spirit сменят гражданство.
Киберспортсмены из российской команды Team Spirit сменят гражданство. Об этом сообщает сайт Cybersport.ru со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации источника, руководство коллектива рассматривает возможность получения сербского гражданства, чтобы избежать проблем с оформлением виз для участия в международных турнирах. Вместе со спортсменами будут релоцированы их семьи.
В состав команды входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. На данный момент официальной информации о том, кто из спортсменов сменит гражданство, не поступало.
17 октября Team Spirit победила в 10-м чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. За первое место киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.