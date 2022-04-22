Российским киберспортсменам могут дать отсрочку от армии
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит предложил предоставить российским киберспортсменам отсрочку от службы в рядах вооруженных сил.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКСР) Дмитрий Смит предложил предоставить российским киберспортсменам отсрочку от службы в рядах вооруженных сил.
В пятницу прошло заседание рабочей группы по развитию компьютерного спорта, которая создана при комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Возглавил рабочую группу заместитель председателя комитета Амир Хамитов. Помимо Хамитова и Смита участие в заседании приняли участие представители министерства спорта РФ, депутаты Госдумы.
«Сейчас оказывается большое давление, многих спортсменов пытаются переманить. Наша задача — сохранить наших спортсменов внутри страны. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной или спортивной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект стране», — заявил Смит, добавив, что в пакет мер поддержки могут войти льготная ипотека и специальные условия кредитования.
«В связи с беспрецедентным давлением со стороны недружественных стран, к сожалению, спорт не остался в стороне. Мы с коллегами ведем в Комитете ГД по спорту активную работу по выработке предложений по совершенствованию законодательства, в том числе рассматриваются меры по поддержке отечественных производителей спортинвентаря, экипировки, налоговые и другие преференции для всех участников рынка. В равной степени все предлагаемые меры могут быть применимы и для компьютерного спорта, с учетом особенностей этого вида спорта», — добавил Хамитов.
Участники рабочей группы выдвинули предложение о введении внеконкурсного отбора в университеты по программам бакалавриата и специалитета киберспортсменам, показавшим высокие результаты на международных соревнованиях.
«Это только инициатива, и она еще должна получить поддержку в правительстве. Предложение, как мне кажется, должно быть проработано с регионами, нужно еще от них получить обратную связь. В этом плане можно подключить и Общественную палату, и разные министерства. Потому что это такая инициатива, которая касается разных ведомств. И здесь уже важна межведомственная координация», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог.
В заключении члены рабочей группы рассмотрели возможность введения в базовый закон о спорте понятия «дистанционное соревнование». У организаторов спортивных соревнований возникают трудности с тем, чтобы включать соответствующие соревнования, проводимые удаленно, в единый календарный план. Введение термина позволит легализовать соревнования, проводимые в режиме онлайн. Такое решение может быть крайне полезно не только для киберспорта, но и для шахмат, шашек и даже для некоторых видов гимнастики.