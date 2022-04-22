Российским киберспортсменам могут дать отсрочку от армии

В пятницу прошло заседание рабочей группы по развитию компьютерного спорта, которая создана при комитете Госдумы по физической культуре и спорту. Возглавил рабочую группу заместитель председателя комитета Амир Хамитов. Помимо Хамитова и Смита участие в заседании приняли участие представители министерства спорта РФ, депутаты Госдумы.

«Сейчас оказывается большое давление, многих спортсменов пытаются переманить. Наша задача — сохранить наших спортсменов внутри страны. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной или спортивной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект стране», — заявил Смит, добавив, что в пакет мер поддержки могут войти льготная ипотека и специальные условия кредитования.

«В связи с беспрецедентным давлением со стороны недружественных стран, к сожалению, спорт не остался в стороне. Мы с коллегами ведем в Комитете ГД по спорту активную работу по выработке предложений по совершенствованию законодательства, в том числе рассматриваются меры по поддержке отечественных производителей спортинвентаря, экипировки, налоговые и другие преференции для всех участников рынка. В равной степени все предлагаемые меры могут быть применимы и для компьютерного спорта, с учетом особенностей этого вида спорта», — добавил Хамитов.

Участники рабочей группы выдвинули предложение о введении внеконкурсного отбора в университеты по программам бакалавриата и специалитета киберспортсменам, показавшим высокие результаты на международных соревнованиях.

«Это только инициатива, и она еще должна получить поддержку в правительстве. Предложение, как мне кажется, должно быть проработано с регионами, нужно еще от них получить обратную связь. В этом плане можно подключить и Общественную палату, и разные министерства. Потому что это такая инициатива, которая касается разных ведомств. И здесь уже важна межведомственная координация», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог.