Cloud9 выкупили состав Gambit по СS: GO

Теперь ex-Gambit снова будет играть в игру под официальным тегом теперь уже американской организации Cloud9.

Хотя финансовые подробности подписания контрактов не разглашаются, сделка была результатом переговоров между Cloud9 и норвежским агентством Ulti Agency, которое теперь представляет игроков Players.

«Агентство Ulti приобрело права этих игроков и предоставило нам эту прекрасную возможность», — сказал Джек Этьен, генеральный директор и основатель Cloud9. «Они сыграли ключевую роль в заключении соглашений с игроками, которыми все были довольны».