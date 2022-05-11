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00:16 (мск), источник: Ведомости.Спорт

EA Sports прекратит выпускать футбольный симулятор FIFA в 2023 году

Серия футбольных симуляторов FIFA от разработчика игр Electronic Arts Sports (EA Sports) закончится в 2023 г. — канадская компания и Международная федерация футбола (ФИФА) не продлят сотрудничество.

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Источник: AFP 2022

EA Sports продолжит выпускать видеоигру, но под названием EA Sports FC. Разговоры о возможном прекращении сотрудничества появились еще в минувшем октябре. По информации The New York Times, ФИФА требовала увеличить контракт в два раза — вместо $150 млн федерация хотела получать более $300 млн. В новом соглашении организация также планировала прописать опцию, в соответствии с которой могла бы привязывать свой бренд к другим цифровым продуктам. Канадский разработчик не согласовал условия с ФИФА и теперь переименовывает свой продукт.

Сотрудничество EA Sports и футбольной федерации продолжалось почти три десятилетия — первая видеоигра серии FIFA появилась в 1993 г. За эти годы франшиза выросла до миллиардных масштабов и стала одной из самых успешных в истории с коммерческой точки зрения. Авторитетный источник The Athletic утверждает, что больше трети из ежегодной выручки EA Sports ($5,6 млрд) приносит симулятор FIFA. В 2020 г. ФИФА опубликовала отчет, согласно которому более 60% прибыли ($159 млн из $267 млн) за год пришло с продаж лицензионных прав. Конечно, не вся сумма — результат успеха футбольного симулятора от EA Sports, но канадские разработчики ответственны за большую часть этой статьи доходов.

Прекращение сотрудничества с ФИФА не повлечет за собой серьезных потерь для разработчиков — EA Sports накопил более 300 лицензий, в том числе на использование символики Лиги чемпионов и чемпионатов Европы, подконтрольных Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Существуют две очевидные потери. Первая: отсутствие прав на включение в игру чемпионатов мира, так как они проводятся под эгидой ФИФА. Вторая: необходимость оповестить миллионны фанатов серии футбольного симулятора о смене названия. По мнению аналитика Гарета Сатклиффа, специализирующегося в секторе видеоигр компании Enders Analysis, ФИФА будет сложнее компенсировать потерю в лице EA Sports.

«Когда ты прекращаешь отношения, продолжавшиеся дольше 20-ти лет, ты встретишься с последствиями, — заявил он в интервью The NY Times. — EA продолжит ускоряться: у них есть все технологические новинки, умение реализовывать креативные идеи в невероятно великолепную футбольную игру — она и правда потрясающая. А что есть у ФИФА? Имя. А что дальше?».

 EA Sports прекратит выпускать футбольный симулятор FIFA в 2023 году
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