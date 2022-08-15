Российская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2

Team Spirit в гранд-финале обыграла китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:1. Партнером организации из Китая является французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».
В октябре 2021 года Team Spirit и PSG.LGD встречались в гранд-финале десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. Тогда победу также праздновала российская команда (3−2), которая заработала около 18,2 миллиона долларов призовых.
В составе Team Spirit выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.
PGL Arlington Major проходил с 4 по 14 августа. Это третий турнир серии «Мэйджор» в сезоне Dota Pro Circuit. Team Spirit выиграла 200 тысяч долларов, общий призовой фонд составлял 500 тысяч. По итогам турнира Team Spirit и российский коллектив Virtus.pro завоевали прямые путевки на The International 11.