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09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская команда Team Spirit одержала победу на турнире серии «Мэйджор» PGL Arlington Major — 2022 по компьютерной игре Dota 2, который прошел в Арлингтоне (США).

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Team Spirit в гранд-финале обыграла китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:1. Партнером организации из Китая является французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

В октябре 2021 года Team Spirit и PSG.LGD встречались в гранд-финале десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10. Тогда победу также праздновала российская команда (3−2), которая заработала около 18,2 миллиона долларов призовых.

В составе Team Spirit выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.

PGL Arlington Major проходил с 4 по 14 августа. Это третий турнир серии «Мэйджор» в сезоне Dota Pro Circuit. Team Spirit выиграла 200 тысяч долларов, общий призовой фонд составлял 500 тысяч. По итогам турнира Team Spirit и российский коллектив Virtus.pro завоевали прямые путевки на The International 11.

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