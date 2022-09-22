Футбольный клуб из культового сериала появится в игре FIFA 23
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо» появится в игре FIFA 23, сообщается на официальном сайте компании EA Sports.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо» появится в игре FIFA 23, сообщается на официальном сайте компании EA Sports.
В игре появятся герои сериала — Тед Лассо, тренер Борода и футболисты Джейми Тартт, Дани Рохас, Сэм Обисанья, Рой Кент и Айзек Макаду. А также домашняя арена клуба — «Нельсон Роуд».
В режиме карьеры можно будет выбрать Теда Лассо в качестве главного тренера своей команды или руководить «Ричмондом», включив его в любую доступную лигу.
Релиз игры во всем мире запланирован на 30 сентября. Ранее компания удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр.