Футбольный клуб из культового сериала появится в игре FIFA 23

Источник: EA Sports

В игре появятся герои сериала — Тед Лассо, тренер Борода и футболисты Джейми Тартт, Дани Рохас, Сэм Обисанья, Рой Кент и Айзек Макаду. А также домашняя арена клуба — «Нельсон Роуд».

В режиме карьеры можно будет выбрать Теда Лассо в качестве главного тренера своей команды или руководить «Ричмондом», включив его в любую доступную лигу.