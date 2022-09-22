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09:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольный клуб из культового сериала появится в игре FIFA 23

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Клуб «Ричмонд» из сериала «Тед Лассо» появится в игре FIFA 23, сообщается на официальном сайте компании EA Sports.

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Источник: EA Sports

В игре появятся герои сериала — Тед Лассо, тренер Борода и футболисты Джейми Тартт, Дани Рохас, Сэм Обисанья, Рой Кент и Айзек Макаду. А также домашняя арена клуба — «Нельсон Роуд».

В режиме карьеры можно будет выбрать Теда Лассо в качестве главного тренера своей команды или руководить «Ричмондом», включив его в любую доступную лигу.

Релиз игры во всем мире запланирован на 30 сентября. Ранее компания удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр.

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