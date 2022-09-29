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15:22 (мск), источник: Sport24

«Это уважение». Черданцев — о присутствии русских комментаторов в игре FIFA 23

Футбольный комментатор Георгий Черданцев накануне выхода игры FIFA 23 прокомментировал присутствие российской озвучки в новой версии спортивного симулятора.

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Источник: Sport24

FIFA 23 поступит в открытую продажу завтра, 30 сентября. В игре не будут представлены российские команды.

— Как так получилось, что вы комментируете в FIFA 2023, а российских клубов нет? Как это вообще было?

— Никак не было. Процесс идет, он постоянный. Мы два раза в год на протяжении последних лет примерно в одно и то же время, весна‑зима, доозвучиваем файлы в зависимости от событийности — чемпионат мира, чемпионат Европы, какие‑то новые игроки появляются, какие‑то трансферы, люди клубы меняют. Какие‑то патчи все время, обновления. Поэтому в данном случае никаких разговоров «будет или не будет» не было. Есть звукозаписывающая компания, которая занимается озвучкой. Они просто звонят, назначают время. Я приезжаю, озвучиваю файлы и все.

— Когда озвучивали, было уже известно, что российских клубов не будет?

— Да. Просто работа продолжается и все. Все, что нужно было озвучить, весь объем под чемпионат мира озвучивался как ни в чем не бывало.

— Как относитесь к тому, что нас не будет в этой игре?

— Никак. Ну как и ко всему. Понятно, что это не имеет отношения к спорту, к игре, это все политические моменты. Но то, что комментаторов оставили, это хорошо. Все‑таки не полная изоляция. Это уважение, все‑таки русский язык — официальный язык ФИФА, это тоже, думаю, сыграло роль, — заявил Черданцев в интервью «Матч ТВ».

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