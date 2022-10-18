Действующий чемпион TI Team Spirit не прошла в верхнюю сетку плей-офф

Во вторник российский коллектив сыграл вничью с южноамериканской Beastcoast и китайской Team Aster. За Team Spirit выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Счет по картам у Team Spirit стал 9:9, российский коллектив поделил пятое-шестое места с Fnatic (Юго-Восточная Азия) в таблице группы В, не сумев пробиться в верхнюю сетку плей-офф. В нижней сетке команды не имеют права на поражение.

В турнире принимают участие 20 команд, разделенные на две группы. По итогам группового этапа по четыре команды из двух групп выходят в верхнюю сетку плей-офф (с правом на поражение), еще по четыре попадают в нижнюю сетку, коллективы, которые занимают 9−10-е места, покидают турнир. Плей-офф стартует 20 октября.