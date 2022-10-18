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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Действующий чемпион TI Team Spirit не прошла в верхнюю сетку плей-офф

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российская команда Team Spirit сыграет в нижней сетке плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 11, который проходит в Сингапуре.

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Во вторник российский коллектив сыграл вничью с южноамериканской Beastcoast и китайской Team Aster. За Team Spirit выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Счет по картам у Team Spirit стал 9:9, российский коллектив поделил пятое-шестое места с Fnatic (Юго-Восточная Азия) в таблице группы В, не сумев пробиться в верхнюю сетку плей-офф. В нижней сетке команды не имеют права на поражение.

В турнире принимают участие 20 команд, разделенные на две группы. По итогам группового этапа по четыре команды из двух групп выходят в верхнюю сетку плей-офф (с правом на поражение), еще по четыре попадают в нижнюю сетку, коллективы, которые занимают 9−10-е места, покидают турнир. Плей-офф стартует 20 октября.

Team Spirit является действующим чемпионом The International, в 2021 году за победу на TI команда получила около 18,2 миллиона долларов призовых. Также впервые в турнире принимает участие российская BB Team, она сыграет в переигровках за последнюю путевку в нижнюю сетку от группы А. На данный момент общий призовой фонд The International составляет 16,6 миллиона долларов и продолжает расти. Турнир завершится 30 октября.

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