Действующий чемпион мира по Dota 2 команда Team Spirit покинула The International

ТАСС, 20 октября. Российская киберспортивная команда Team Spirit в четверг проиграла южноазиатской команде Boom Esports в матче первого раунда нижней сетки плей-офф чемпионата мира по игре Dota 2 — The International. Призовой фонд турнира на данный момент составляет $16,9 млн.

Команда Team Spirit, являющаяся победителем The International 2021 года, заняла шестое место на групповом этапе и не смогла пробиться в верхнюю сетку плей-офф, дающую право на одно поражение. После поражения от команды Boom Esports, Team Spirit покинула турнир и заняла 13−16-е место.

Российская команда Bet Boom Team заняла 17−18-е место, не сумев выйти из группы. Другой коллектив из России Virtus.Pro не смог пройти в основной этап турнира и завершил участие на стадии Last Chance Qualifier.