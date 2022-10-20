Действующий чемпион мира по Dota 2 команда Team Spirit покинула The International
Российская команда проиграла индонезийскому коллективу Boom Esports.
Российская команда проиграла индонезийскому коллективу Boom Esports.
ТАСС, 20 октября. Российская киберспортивная команда Team Spirit в четверг проиграла южноазиатской команде Boom Esports в матче первого раунда нижней сетки плей-офф чемпионата мира по игре Dota 2 — The International. Призовой фонд турнира на данный момент составляет $16,9 млн.
Команда Team Spirit, являющаяся победителем The International 2021 года, заняла шестое место на групповом этапе и не смогла пробиться в верхнюю сетку плей-офф, дающую право на одно поражение. После поражения от команды Boom Esports, Team Spirit покинула турнир и заняла 13−16-е место.
Российская команда Bet Boom Team заняла 17−18-е место, не сумев выйти из группы. Другой коллектив из России Virtus.Pro не смог пройти в основной этап турнира и завершил участие на стадии Last Chance Qualifier.
В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Александр Хертек (Torontotokyo), а также украинцы Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro). Помимо победы на The International 2021 года, Team Spirit выигрывала один из престижных турниров категории «мэйджор» — PGL Arlington Major. Общая сумма призовых команды за выигранные турниры составляет более $20 млн.