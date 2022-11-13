Virtus.pro вышли в финал турнира серии Major по CS: GO

В полуфинале коллектив обыграл европейскую MOUZ со счетом 2−1 (16:10, 14:16, 16:7). За Virtus.pro выступают россияне Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев и Алексей qikert Голубев из Казахстана.