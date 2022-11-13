Virtus.pro вышли в финал турнира серии Major по CS: GO
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российская киберспортивная команда Virtus.pro, выступающая под названием Outsiders, вышла в финал турнира серии Major по CS: GO в Рио-де-Жанейро.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российская киберспортивная команда Virtus.pro, выступающая под названием Outsiders, вышла в финал турнира серии Major по CS: GO в Рио-де-Жанейро.
В полуфинале коллектив обыграл европейскую MOUZ со счетом 2−1 (16:10, 14:16, 16:7). За Virtus.pro выступают россияне Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев и Алексей qikert Голубев из Казахстана.
В финале российский коллектив встретится с победителем матча между европейской командой Heroic и бразильской FURIA Esports.
Турнир завершится в воскресенье, призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.