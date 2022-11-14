Российская команда Virtus.pro выиграла международный турнир по CS: GO

Virtus.pro, выступающая под нейтральным тегом Outsiders из‑за санкций против российской организации, в финале победила датский коллектив Heroic со счетом 2−0 (16:12, 16:5).

В составе Virtus.pro выступают россияне Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев и Алексей Qikert Голубев из Казахстана.

Турнир серии Major в Рио-де-Жанейро, второй крупнейший турнир по CS: GO в этом году, проходил с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов. Игроки Virtus.pro получат 500 тысяч долларов призовых.