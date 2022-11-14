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17:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская команда стала чемпионом мира по CS: GO

Российская команда Virtus.pro стала чемпионом мира по CS: GO. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

На турнире IEM Rio Major 2022 россияне выступали под названием Outsiders. В финале отечественные киберспортсмены оказались сильнее команды из Дании Heroic (2:0).

В составе Virtus.pro на турнире выступали россияне Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Евгений FL1T Лебедев, Джами Jame Али, а также Алексей Qikert Голубев из Казахстана. Тренер коллектива — казахстанец Дастан «dastan» Акбаев.

Турнир проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. За победу российская команда получит 500 тысяч долларов.

В августе российская команда Team Spirit стала чемпионом международного турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. В гранд-финале она обыграла китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1.

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