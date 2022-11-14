Российская команда стала чемпионом мира по CS: GO

На турнире IEM Rio Major 2022 россияне выступали под названием Outsiders. В финале отечественные киберспортсмены оказались сильнее команды из Дании Heroic (2:0).

В составе Virtus.pro на турнире выступали россияне Давид n0rb3r7 Даниелян, Петр fame Болышев, Евгений FL1T Лебедев, Джами Jame Али, а также Алексей Qikert Голубев из Казахстана. Тренер коллектива — казахстанец Дастан «dastan» Акбаев.

Турнир проходил в бразильском Рио-де-Жанейро. За победу российская команда получит 500 тысяч долларов.