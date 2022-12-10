Российская команда по CS: GO заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту

ТАСС, 10 декабря. Команда России по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в субботу со счетом 0:2 уступила сборной Северной Македонии в финале нижней сетки соревнований и заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту. Соревнования проходят на Бали (Индонезия).