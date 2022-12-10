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19:02 (мск), источник: ТАСС

Российская команда по CS: GO заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту

Соревнования с призовым фондом $500 тыс. проходят в Индонезии.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 10 декабря. Команда России по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в субботу со счетом 0:2 уступила сборной Северной Македонии в финале нижней сетки соревнований и заняла третье место на чемпионате мира по киберспорту. Соревнования проходят на Бали (Индонезия).

В составе сборной России играли Владимир Карелин (Shady), Николай Шамов (Frothe), Евгений Мицик (fenvicious), Дмитрий Кутовых (spirit) и Денис Скленин (xdENiSZERA). Российская команда победила сборные Аргентины (2:1), Северной Македонии (2:1) и уступила представителям Монголии (1:2) в первых трех раундах основной сетки.

Финал по CS: GO состоится 11 декабря. Призовой фонд чемпионата мира составляет $500 тыс. Российские спортсмены выступали под флагом Международной федерации киберспорта (IESF).

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