В следующей версии игры FIFA не будет российских комментаторов
Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал о следующей версии футбольного симулятора EA Sports.
Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал о следующей версии футбольного симулятора EA Sports.
«Мне написали из Electronic Arts, что больше не будет озвучки», — цитирует Генича Telegram-канал «Коммент. Шоу».
С 2007 года к озвучке спортивного симулятора приглашались Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев. С 2015 года комментаторами на русском языке являлись Генич и Георгий Черданцев.
Подразделение Electronic Arts EA Sports в марте 2022 года удалило все российские клубы и национальную сборную из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине. В мае 2022 года игра сменила название с FIFA на EA Sports FC.