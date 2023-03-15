В следующей версии игры FIFA не будет российских комментаторов

«Мне написали из Electronic Arts, что больше не будет озвучки», — цитирует Генича Telegram-канал «Коммент. Шоу».

С 2007 года к озвучке спортивного симулятора приглашались Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев. С 2015 года комментаторами на русском языке являлись Генич и Георгий Черданцев.