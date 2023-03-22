Компания Valve представила Counter-Strike 2

По словам разработчиков, геймплей станет динамичнее за счет графических улучшений, реализованных на движке Source 2. Отмечается, что теперь дым в игре выглядит реалистичнее, реагирует на выстрелы и взрывы.

В компании также уточнили, что Source 2 позволил повысить качество освещения и сделать правдоподобную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры.