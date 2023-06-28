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18:44 (мск)

Gaimin Gladiators и Winline объявили о заключении партнерства

GAIMIN, владелец Gaimin Gladiators, объявляет о заключении долгосрочного сотрудничества команды по Dota 2 с букмекерской компанией Winline.

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В рамках партнерства Winline станет главным партнером организации. Логотипы букмекерской компании будут размещены на джерси игроков и флагах команды в Dota 2. Также в никах игроков появится тэг «WINLINE».

Одной из ключевых задач сотрудничества является повышение вовлеченности зрителей киберспортивных событий, предоставление им возможности проживать яркие эмоции вместе с любимыми игроками и командами. Для этого стороны будут работать над созданием активаций и медиа-контента для болельщиков команды и любителей киберспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году состав Gaimin Gladiators по Dota 2 выиграл все свои tier-1 турниры: Lima Major, Dreamleague Season 19, ESL One Berlin Major и Dreamleague Season 20. Команда является одним из главных фаворитов ближайшего Bali Major и The International 12.

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