Gaimin Gladiators и Winline объявили о заключении партнерства

В рамках партнерства Winline станет главным партнером организации. Логотипы букмекерской компании будут размещены на джерси игроков и флагах команды в Dota 2. Также в никах игроков появится тэг «WINLINE».

Одной из ключевых задач сотрудничества является повышение вовлеченности зрителей киберспортивных событий, предоставление им возможности проживать яркие эмоции вместе с любимыми игроками и командами. Для этого стороны будут работать над созданием активаций и медиа-контента для болельщиков команды и любителей киберспорта.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d94bfa0d6a887b6d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239063&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году состав Gaimin Gladiators по Dota 2 выиграл все свои tier-1 турниры: Lima Major, Dreamleague Season 19, ESL One Berlin Major и Dreamleague Season 20. Команда является одним из главных фаворитов ближайшего Bali Major и The International 12.

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