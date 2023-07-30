Лучшая российская команда по Dota выиграла престижный турнир и $5 миллионов

В гранд-финале коллектив из России обыграл Team Liquid со счетом 3−1. Команда из Западной Европы является финалистом трех прошедших «мейджоров» этого сезона.

Team Spirit ранее квалифицировались на чемпионат мира по Dota 2 — The International 12, который пройдет 12—29 октября в Сиэтле (США). В 2021 году российская команда выиграла главный турнир в этой дисциплине, который был для нее дебютным, и завоевала рекордные 18,2 млн долларов.