Лучшая российская команда по Dota выиграла престижный турнир и $5 миллионов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем международного турнира Riyadh Masters, который прошел в Эр-Рияде.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем международного турнира Riyadh Masters, который прошел в Эр-Рияде.
В гранд-финале коллектив из России обыграл Team Liquid со счетом 3−1. Команда из Западной Европы является финалистом трех прошедших «мейджоров» этого сезона.
Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.
Riyadh Masters является коммерческим турниром, призовой фонд соревнований составил 15 миллионов долларов, что превышает призовой фонд всех турниров текущего сезона, проводимых компанией Valve. Team Spirit заработала за победу 5 млн долларов призовых, Team Liquid — 2,5 млн.
Team Spirit ранее квалифицировались на чемпионат мира по Dota 2 — The International 12, который пройдет