Российская команда Virtus.pro отобралась на чемпионат мира по Dota 2

В гранд-финале региональной квалификации для Восточной Европы Virtus.pro обыграла другой российский коллектив — One Move. Серия завершилась со счетом 3−0 в пользу «медведей».

Впервые в истории чемпионата мира по Dota 2 сыграют четыре команды из СНГ-региона. Ранее на турнир напрямую прошли три российские команды — Team Spirit, которая выигрывала TI в 2021 году, BB Team и 9Pandas.