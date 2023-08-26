Российская команда Virtus.pro отобралась на чемпионат мира по Dota 2
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская команда Virtus.pro квалифицировалась на The International 12 — главный турнир сезона по Dota 2.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская команда Virtus.pro квалифицировалась на The International 12 — главный турнир сезона по Dota 2.
В гранд-финале региональной квалификации для Восточной Европы Virtus.pro обыграла другой российский коллектив — One Move. Серия завершилась со счетом 3−0 в пользу «медведей».
В составе Virtus.pro выступают россияне Илья Kiritych Ульянов, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и белорус Артем Fng Баршак.
Впервые в истории чемпионата мира по Dota 2 сыграют четыре команды из СНГ-региона. Ранее на турнир напрямую прошли три российские команды — Team Spirit, которая выигрывала TI в 2021 году, BB Team и 9Pandas.
The International 12 пройдет