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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

Российская команда Virtus.pro отобралась на чемпионат мира по Dota 2

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская команда Virtus.pro квалифицировалась на The International 12 — главный турнир сезона по Dota 2.

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Источник: РИА "Новости"

В гранд-финале региональной квалификации для Восточной Европы Virtus.pro обыграла другой российский коллектив — One Move. Серия завершилась со счетом 3−0 в пользу «медведей».

В составе Virtus.pro выступают россияне Илья Kiritych Ульянов, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и белорус Артем Fng Баршак.

Впервые в истории чемпионата мира по Dota 2 сыграют четыре команды из СНГ-региона. Ранее на турнир напрямую прошли три российские команды — Team Spirit, которая выигрывала TI в 2021 году, BB Team и 9Pandas.

The International 12 пройдет 12—29 октября в американском Сиэтле. В соревнованиях примут участие 20 команд. Действующим чемпионом The International является команда Tundra Esports, представляющая Западную Европу.

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