Российским командам в киберспорте вернули флаг и гимн. Жесткие требования Украины не были услышаны
Запрет для россиян продлился чуть больше года.
Запрет для россиян продлился чуть больше года.
Мировой спорт оттаивает к России, но слишком медленно. Пока даже не половина международных федераций допустила спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Но даже семисантиметровые шаги — радость. Особенно когда атлетам не выставляют невыполнимых условий, связанных с аполитичностью.
Новое возвращение наших на международные старты случилось в киберспорте. В федерации (IESF) проголосовали за возвращение командам России возможности выступать с флагом и гимном.
«За» выступили 32 делегата, «против» — 13, воздержались 25.
Кроме того, было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство нашей федерации (ФКС России) в IESF.
«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Запрет для россиян продлился чуть больше года. Официально о бане было объявлено 18 апреля 2022-го. Еще до того, как это случилось, на некоторые турниры доступ для команд был полностью закрыт. На некоторых нашлась лазейка в виде нейтрального статуса (без названия, без лого и спонсоров). Например, на ESL Pro League Season 15 Virtus.pro выступала под тегом Outsiders, а Gambit — под названием Players.
Кто-то решился изменить место базирования команды, чтобы иметь возможность выступать без ограничений. Например, Team Spirit, являющаяся одной из самых известных в России, приняла решение о переезде в Белград (Сербия). Gambit недолго отвыступал под названием Players. Вскоре команда прекратила свое существование. Только состав Gambit по CS: GO удалось спасти. Спортсмены оказались в американском клубе Cloud9. Их вывезли в США.
Единственное, теперь их должны допускать до всех стартов без требования нейтральности и принуждения менять базы на иностранные.
Автор: Виктория Дмитриева