Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Райо Вальекано
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Удинезе
11
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
Торпедо
11
Футбол. Кубок России
29.08
Рубин
Урал
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
21«Факел» погасил ЦСКА
21:19 (мск), источник: Sport24

Российским командам в киберспорте вернули флаг и гимн. Жесткие требования Украины не были услышаны

Запрет для россиян продлился чуть больше года.

Наверх
Источник: Официальный сайт Virtus.pro

Мировой спорт оттаивает к России, но слишком медленно. Пока даже не половина международных федераций допустила спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Но даже семисантиметровые шаги — радость. Особенно когда атлетам не выставляют невыполнимых условий, связанных с аполитичностью.

Новое возвращение наших на международные старты случилось в киберспорте. В федерации (IESF) проголосовали за возвращение командам России возможности выступать с флагом и гимном.

«За» выступили 32 делегата, «против» — 13, воздержались 25.

Кроме того, было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство нашей федерации (ФКС России) в IESF.

«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Источник: PGL Esports

Запрет для россиян продлился чуть больше года. Официально о бане было объявлено 18 апреля 2022-го. Еще до того, как это случилось, на некоторые турниры доступ для команд был полностью закрыт. На некоторых нашлась лазейка в виде нейтрального статуса (без названия, без лого и спонсоров). Например, на ESL Pro League Season 15 Virtus.pro выступала под тегом Outsiders, а Gambit — под названием Players.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто-то решился изменить место базирования команды, чтобы иметь возможность выступать без ограничений. Например, Team Spirit, являющаяся одной из самых известных в России, приняла решение о переезде в Белград (Сербия). Gambit недолго отвыступал под названием Players. Вскоре команда прекратила свое существование. Только состав Gambit по CS: GO удалось спасти. Спортсмены оказались в американском клубе Cloud9. Их вывезли в США.

Что касается флага, он в киберспорте мало решает. Чаще всего команды являются интернациональными (в ряде остаются российские киберспортсмены), поэтому основные соревнования проводят без флагов и гимнов стран. Если говорить откровенно, для команд ничего особо не изменилось.

Единственное, теперь их должны допускать до всех стартов без требования нейтральности и принуждения менять базы на иностранные.

Автор: Виктория Дмитриева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 MISS MAXIM: «В Москве много давалок, легкодоступных. Парни ленивые и разбалованные, ничего не хотят делать»
Обвиненная в предательстве чемпионка России выложила неприличное фото, предложив поцеловать ее в одно место
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь