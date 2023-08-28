Российским командам в киберспорте вернули флаг и гимн. Жесткие требования Украины не были услышаны

Мировой спорт оттаивает к России, но слишком медленно. Пока даже не половина международных федераций допустила спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Но даже семисантиметровые шаги — радость. Особенно когда атлетам не выставляют невыполнимых условий, связанных с аполитичностью.

Новое возвращение наших на международные старты случилось в киберспорте. В федерации (IESF) проголосовали за возвращение командам России возможности выступать с флагом и гимном.

«За» выступили 32 делегата, «против» — 13, воздержались 25.

Кроме того, было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство нашей федерации (ФКС России) в IESF.

«Безусловно, это отличная новость. В нашем понимании спорт должен объединять, и любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема. Поэтому мы рады, что смогли добиться отмены прежнего решения, а наша сборная наконец будет выступать под своим флагом», — заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Запрет для россиян продлился чуть больше года. Официально о бане было объявлено 18 апреля 2022-го. Еще до того, как это случилось, на некоторые турниры доступ для команд был полностью закрыт. На некоторых нашлась лазейка в виде нейтрального статуса (без названия, без лого и спонсоров). Например, на ESL Pro League Season 15 Virtus.pro выступала под тегом Outsiders, а Gambit — под названием Players.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4" data-prerendered><noscript><section><h2>Дети и спорт</h2><p>9 вопросов</p><p>Расскажите нам, занимаются ли спортом ваши дети</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4"><fieldset><legend>Занимаются ли спортом ваши дети? </legend><label><input type="radio" name="6892" value="25251"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25252"/>Пока нет, но будут</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25253"/>Нет и не будут</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/8150079229308269/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто-то решился изменить место базирования команды, чтобы иметь возможность выступать без ограничений. Например, Team Spirit, являющаяся одной из самых известных в России, приняла решение о переезде в Белград (Сербия). Gambit недолго отвыступал под названием Players. Вскоре команда прекратила свое существование. Только состав Gambit по CS: GO удалось спасти. Спортсмены оказались в американском клубе Cloud9. Их вывезли в США.

Что касается флага, он в киберспорте мало решает. Чаще всего команды являются интернациональными (в ряде остаются российские киберспортсмены), поэтому основные соревнования проводят без флагов и гимнов стран. Если говорить откровенно, для команд ничего особо не изменилось.

Единственное, теперь их должны допускать до всех стартов без требования нейтральности и принуждения менять базы на иностранные.