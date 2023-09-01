В Counter-Strike 2 сократили количество раундов с 30 до 24 и ввели новую систему рейтинга

Valve сообщила, что в ближайшее время доступ получат огромное число игроков: речь о тех, кто имеет статус CS: GO Prime и сыграл большую часть матчей в регионе, в котором доступен бета-тест CS2.

Вместе с тем авторы игры выпустили небольшое обновление. Одним из главных нововведений стало изменение количества раундов в матче — теперь их не 30, а 24. Для победы требуется выиграть 13.

Итак, в CS2 мы переходим к максимальному количеству раундов в основное время в 24 (с дополнительным временем в шесть раундов в случае ничьей) для Premier, Competitive и Majors.

Valve также представила новую систему рейтинга и списки лучших игроков текущего сезона. Теперь у игроков будет отдельное звание на каждой карте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239337&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.