Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Лутон Таун
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Брайтон
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Спартак
02
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Хоффенхайм
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг
Аугсбург
30
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вольфсбург
Унион Б
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Лацио
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Локомотив
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Кадис
30
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Лада
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Ливерпуль
13
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Автомобилист
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Крылья Советов
22
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Северсталь
03
Футбол. Премьер-лига
21:15
Балтика
Ростов
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Нефтехимик
51
Хоккей. КХЛ
13:30
Барыс
Адмирал
43
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Метц
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
15:23 (мск), источник: Московский комсомолец

Головин получил лучший рейтинг среди россиян в симуляторе EA Sports FC 24

Карточка полузащитника «Монако» Александра Головина в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 получила рейтинг 79, что является лучшим показателем среди российских игроков.

Наверх
Источник: Reuters

Среди соотечественников Головин превзошел полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука (рейтинг 77), полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева (76) и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева (75).

Всего в EA Sports FC 24 18 российских игроков — все они выступают в иностранных клубах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Сеть попали откровенные фото 22-летней пассии Меладзе
5 признаков дефицита витамина D
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь