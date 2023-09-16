Головин получил лучший рейтинг среди россиян в симуляторе EA Sports FC 24
Карточка полузащитника «Монако» Александра Головина в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 получила рейтинг 79, что является лучшим показателем среди российских игроков.
Карточка полузащитника «Монако» Александра Головина в футбольном симуляторе EA Sports FC 24 получила рейтинг 79, что является лучшим показателем среди российских игроков.
Среди соотечественников Головин превзошел полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука (рейтинг 77), полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева (76) и полузащитника «Гавра» Далера Кузяева (75).
Всего в EA Sports FC 24 18 российских игроков — все они выступают в иностранных клубах.