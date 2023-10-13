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22:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Team Spirit выиграла все четыре матча на групповом этапе TI12 по Dota 2

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская команда Team Spirit победила южноамериканскую Evil Geniuses в заключительном, четвертом матче группового этапа The International 12 — главного турнира года по Dota 2.

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Источник: Twitter Team Spirit

Встреча группы А завершилась со счетом 2−0. Team Spirit днем ранее досрочно обеспечила себе выход во второй этап турнира, по итогам которого определится сетка плей-офф. Российский коллектив выиграл все четыре матча группового турнира и занял в группе первое место.

За Team Spirit выступают Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина). В 2021 году российская команда выиграла The International 10, который был для нее дебютным, и заработала рекордные 18,2 млн долларов.

Российская BB Team в матче группы В обыграла североамериканскую Shopify Rebellion (2−0) и также сыграет в следующей стадии. В составе команды выступают россияне Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Иван Pure Москаленко, Александр TORONTOTOKYO Хертек и молдаванин Виталий Save Мельник. BB Team в заключительном матче встретится с китайским коллективом Azure Ray.

Призовой фонд турнира на данный момент составляет 2 997 739 долларов и продолжает расти. Действующим чемпионом The International является команда Tundra Esports, представляющая Западную Европу.

Матчи The International 2023 проходят c 12 по 29 октября в американском Сиэтле. Групповая стадия турнира завершится 15 октября, матчи плей-офф возобновятся 20 октября.

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