Team Spirit выиграла все четыре матча на групповом этапе TI12 по Dota 2

Встреча группы А завершилась со счетом 2−0. Team Spirit днем ранее досрочно обеспечила себе выход во второй этап турнира, по итогам которого определится сетка плей-офф. Российский коллектив выиграл все четыре матча группового турнира и занял в группе первое место.

За Team Spirit выступают Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина). В 2021 году российская команда выиграла The International 10, который был для нее дебютным, и заработала рекордные 18,2 млн долларов.

Российская BB Team в матче группы В обыграла североамериканскую Shopify Rebellion (2−0) и также сыграет в следующей стадии. В составе команды выступают россияне Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Иван Pure Москаленко, Александр TORONTOTOKYO Хертек и молдаванин Виталий Save Мельник. BB Team в заключительном матче встретится с китайским коллективом Azure Ray.

Призовой фонд турнира на данный момент составляет 2 997 739 долларов и продолжает расти. Действующим чемпионом The International является команда Tundra Esports, представляющая Западную Европу.