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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все российские команды вышли в плей-офф The International 12 по Dota 2

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Четыре российские команды вышли в плей-офф The International 12 — главного турнира года по Dota 2.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу в матче группы A команда 9Pandas (Россия) сыграла вничью с южноамериканской Evil Geniuses (1−1). За 9Pandas играют Роман RAMZES666 Кушнарев, Глеб kiyotaka Зырянов, Матвей MieRo` Васюнин, Владислав Antares Кертман и Алексей Solo Березин. Россияне заняли третье место в группе.

Команда BB Team (Россия) со счетом 2−0 победила китайскую Azure Ray и завоевала путевку в плей-офф со второго места в группе B. В составе российской команды выступают Егор Nightfall Григоренко, Данил gpk Скутин, Иван Pure Москаленко, Александр TORONTOTOKYO Хертек (все — Россия) и Виталий Save- Мельник (Молдавия).

В группе C Virtus.pro (Россия) сыграла вничью с американской командой Nouns (1−1) и заняла четвертое место в турнирной таблице. За Virtus.pro выступают россияне Илья Kiritych Ульянов, Илья Squad1x Кувалдин, Евгений Noticed Игнатенко, Олег sayuw Каленбет и белорус Артем Fng Баршак.

Ранее Team Spirit (Россия), за которую выступают Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина) выиграла все четыре матча группового этапа и обеспечила себе первое место в группе A. В 2021 году российская команда выиграла The International 10, который был для нее дебютным, и заработала рекордные 18,2 млн долларов.

В первом матче плей-офф Team Spirit сыграет с южноамериканской Shopify Rebellion, Virtus.pro встретится с TSM (Северная Америка), а соперником BB Team станет 9Pandas.

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