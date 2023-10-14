Team Spirit вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 12 по Dota 2

Встреча закончилась со счетом 2−0 по картам в пользу российского коллектива.
Team Spirit попадала в верхнюю сетку плей-офф и сможет продолжить выступление на The International после первого поражения. Shopify Rebellion продолжит борьбу в нижней сетке и не будет иметь права проиграть.
За Team Spirit выступают Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина). «Драконы» завершили групповой этап, не проиграв ни одной карты. В 2021 году российская команда выиграла The International 10, который был для нее дебютным, и заработала рекордные 18,2 млн долларов.
Призовой фонд турнира на данный момент составляет 3 млн долларов и продолжает расти. Действующим чемпионом The International является команда Tundra Esports, представляющая Западную Европу.
Матчи The International 2023 проходят c 12 по 29 октября в американском Сиэтле. Предварительная стадия турнира завершится 15 октября, плей-офф стартует 20 октября.