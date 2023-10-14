Team Spirit вышла в верхнюю сетку плей-офф The International 12 по Dota 2

Team Spirit попадала в верхнюю сетку плей-офф и сможет продолжить выступление на The International после первого поражения. Shopify Rebellion продолжит борьбу в нижней сетке и не будет иметь права проиграть.

За Team Spirit выступают Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина). «Драконы» завершили групповой этап, не проиграв ни одной карты. В 2021 году российская команда выиграла The International 10, который был для нее дебютным, и заработала рекордные 18,2 млн долларов.