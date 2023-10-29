Team Spirit вышла в гранд-финал чемпионата мира TI12 по Dota 2

Team Spirit выиграла серию до двух побед со счетом 2−0. LGD Gaming продолжит выступление на турнире в нижней сетке.

Соперником российского коллектива в гранд-финале станет победитель нижней сетки, где LGD сыграет с победителем пары Gaimin Gladiators (Западная Европа) — Azure Ray (Китай).

Team Spirit представляют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина).