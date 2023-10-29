Team Spirit вышла в гранд-финал чемпионата мира TI12 по Dota 2
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская команда Team Spirit обыграла китайский коллектив LGD Gaming в финале верхней сетки на The International 2023 по Dota 2.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российская команда Team Spirit обыграла китайский коллектив LGD Gaming в финале верхней сетки на The International 2023 по Dota 2.
Team Spirit выиграла серию до двух побед со счетом 2−0. LGD Gaming продолжит выступление на турнире в нижней сетке.
Соперником российского коллектива в гранд-финале станет победитель нижней сетки, где LGD сыграет с победителем пары Gaimin Gladiators (Западная Европа) — Azure Ray (Китай).
Team Spirit представляют Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина).
Матчи The International 2023 проходят c 12 по 29 октября в американском Сиэтле. Игры основной стадии турнира проходят на «Клаймэт Пледж-арене», где домашние встречи проводит команда Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен». Призовой фонд соревнований превышает 3 миллиона долларов и продолжает расти.