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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

В США завершился очередной чемпионат мира по Microsoft Excel

В Лас-Вегасе завершился Microsoft Excel World Championship 2023 — чемпионат мира по программе для работы с таблицами Excel.

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Источник: Чемпионат.com

По итогам турнира победу одержал австралиец азиатского происхождения Эндрю Нгай — он набрал 970 баллов и получил $ 8 тыс.

Чемпионат мира по Microsoft Excel проходил с 7 по 10 декабря в Лас-Вегасе, США. Отборочный этап завершился ещё в сентябре, а до финальной стадии добрались всего восемь человек. В турнире участвовали самые обычные люди: бухгалтеры, финансовые аналитики и представители других профессий, так или иначе связанных с работой в популярной программе.

Соревнования по Excel представляют собой решение поставленных математических задач на скорость с использованием формул и других элементов приложения. Матчи разделяются на несколько раундов — в каждом участников ждут разные задачи.

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