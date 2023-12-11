В США завершился очередной чемпионат мира по Microsoft Excel

Чемпионат мира по Microsoft Excel проходил с 7 по 10 декабря в Лас-Вегасе, США. Отборочный этап завершился ещё в сентябре, а до финальной стадии добрались всего восемь человек. В турнире участвовали самые обычные люди: бухгалтеры, финансовые аналитики и представители других профессий, так или иначе связанных с работой в популярной программе.