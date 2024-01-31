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17:04 (мск), источник: ТАСС

Путин: РФ планирует провести самые масштабные в мире соревнования по киберспорту

Кандидат в президенты России отметил, что «такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила».

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия вскоре проведет самые масштабные в мире соревнования по киберспорту. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

«Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила. Мы здесь делаем первые шаги», — сказал он.

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