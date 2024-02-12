Российская Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по CS 2, разгромив FaZe — 3:0 | Источник: Без источника

В финале «драконы» уверенно обыграли европейскую FaZe Clan. Матч завершился со счётом 3:0 по картам (13−9 на Nuke, 13−11 MIrage, 13−3 Overpass). В общей сложности Team Spirit одержала семь побед подряд в рамках IEM Katowice.

За победу на Intel Extreme Masters в Катовице команда Леонида chopper Вишнякова получила $ 400 тыс., а также прямые инвайты на три топ-турнира — IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.