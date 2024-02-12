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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по CS 2, разгромив FaZe — 3:0

Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграл первый топ-турнир нового сезона — Intel Extreme Masters Katowice 2024 в Польше.

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Российская Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по CS 2, разгромив FaZe — 3:0 | Источник: Без источника

В финале «драконы» уверенно обыграли европейскую FaZe Clan. Матч завершился со счётом 3:0 по картам (13−9 на Nuke, 13−11 MIrage, 13−3 Overpass). В общей сложности Team Spirit одержала семь побед подряд в рамках IEM Katowice.

За победу на Intel Extreme Masters в Катовице команда Леонида chopper Вишнякова получила $ 400 тыс., а также прямые инвайты на три топ-турнира — IEM Cologne 2024, BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.

Следующим турниром для Team Spirit станет RMR в Бухаресте, который стартует 19 февраля. Это отборочный турнир к PGL Major Copenhagen 2024, чемпионату мира по Counter-Strike 2.

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