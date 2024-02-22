«Я когда узнал, был в шоке». Владимиру Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-27532693&hd=2&id=456316615&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

"Билеты на дисциплину Dota 2 были проданы в течение нескольких минут, сразу разлетелись. Сейчас это самая популярная дисциплина. Это гораздо сложнее чем шахматы. Если в шахматах шесть разновидностей фигур, то здесь 121 фигура с разными ролями и абсолютно непредсказуемо.

Задача завоевать вторую половину поля соперника. Это стратегическая игра. Она развивает стратегические и тактические вещи.

Чтобы был понятен интересе в мире к этой дисциплине, то финал чемпионата мира по Dota 2 смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке", — сказал Чернышенко.