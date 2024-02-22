«Я когда узнал, был в шоке». Владимиру Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего

"Билеты на дисциплину Dota 2 были проданы в течение нескольких минут, сразу разлетелись. Сейчас это самая популярная дисциплина. Это гораздо сложнее чем шахматы. Если в шахматах шесть разновидностей фигур, то здесь 121 фигура с разными ролями и абсолютно непредсказуемо.
Задача завоевать вторую половину поля соперника. Это стратегическая игра. Она развивает стратегические и тактические вещи.
Чтобы был понятен интересе в мире к этой дисциплине, то финал чемпионата мира по Dota 2 смотрело больше человек, чем финал Олимпийских игр в Токио. Я когда узнал, был в шоке", — сказал Чернышенко.
Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.