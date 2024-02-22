Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA

— У меня есть предложение, которое я считаю верным. Чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за национальную сборную, за команды Премьер-Лиги, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, это сохранит интерес к футболу, потому что ребята сейчас много в компьютер играют, в виртуальном мире живут, — заявил Аршавин.