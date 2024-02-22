Аршавин попросил Путина создать русский аналог компьютерной игры FIFA
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия Игр будущего в Казани.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину после церемонии открытия Игр будущего в Казани.
— У меня есть предложение, которое я считаю верным. Чтобы появился наш футбольный симулятор, в котором наши ребята смогут играть за национальную сборную, за команды Премьер-Лиги, за сборные регионов, потому что в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, это сохранит интерес к футболу, потому что ребята сейчас много в компьютер играют, в виртуальном мире живут, — заявил Аршавин.
— Так что мне надо сделать? — спросил Путин.
— Просто помочь с «Газпромом», чтобы они сделали свой симулятор.
— Просто поговорить с Алексеем Борисовичем (Миллером)? Да, хорошо, — сказал Путин на видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
Сейчас самым популярным футбольным симулятором является игра из серии FIFA, которую недавно переименовали в EA SPORTS FC.