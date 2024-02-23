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21:02 (мск), источник: БЕЛТА

Трое белорусов стали призерами турнира по фиджитал-хоккею на Играх Будущего

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На «Татнефть-Арене» в Казани завершились соревнования по фиджитал-хоккею в рамках международного мультиспортивного форума «Игры Будущего», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Кадр из трансляции

Фиджитал-хоккей сочетает классический хоккей с шайбой и его цифровой аналог. Сначала участники проводят поединок в соответствующем симуляторе на игровой приставке, а затем выходят на реальный лед. Результат встречи определяется по сумме заброшенных на площадке шайб и голов из матчей в виртуальной реальности.

Участие в турнире по фиджитал-хоккею на Играх Будущего приняли восемь команд из пяти стран. В трех российских клубах были представлены игроки из Беларуси, дальше всех по сетке пробрался коллектив COSMOS X17, цвета которого защищали наши Дмитрий Николаеня и Артем Нестеров. На групповом этапе хоккеисты «Космоса» одержали три победы в трех матчах, а в полуфинале разгромили латвийский клуб BALTIC SELECT со счетом 11:4.

Соперником COSMOS X17 по финалу стала еще одна команда из России LIGA PRO TEAM. Виртуальный поединок завершился в пользу LPT (3:0), классический хоккейный матч в формате 3×3 с таким же результатом выиграл уже российско-белорусский коллектив. Обладатель трофея определился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались игроки «Лиги Про». COSMOS X17 c Николаеней и Нестеровым — вторые.

Кроме того, на третью ступень пьедестала Игр Будущего в составе казанского клуба AK BARS поднялся наш Нассер Субхи. В поединке за третье место хозяева площадки не оставили шансов хоккеистам из Латвии (20:4). Команда INTER, за которую выступали белорусы Евгений Ногачев и Иван Рыбчик, закончила выступления на групповом этапе.

В Казани открылись Игры Будущего
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Накануне чемпионами мультиспортивного форума в виртуальной велогонке стали наши Анна Терех, Таисия Носкович, Евгений Соболь и Михаил Шеметов. Также наши атлеты и киберспортсмены представлены в фиджитал-баскетболе, фиджитал-единоборствах, битвах роботов, «Мире танков» и Dota 2. Всего Игры Будущего в Казани собрали более 2 тыс. участников из 107 стран, международный турнир на стыке физического и цифрового спорта продлится по 3 марта.

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