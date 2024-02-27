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16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Steam могут заблокировать в России? Роскомнадзор внес сообщества магазина в список запрещенных сайтов

Steam может перестать работать в России, но пока все работает.

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Steam могут заблокировать в России? Роскомнадзор внес сообщества магазина в список запрещенных сайтов | Источник: Спорт-Экспресс

Steam может перестать работать в России. По крайней мере на это указывает новая запись в реестре Роскомнадзора — там появился адрес steamcommunity.com с указанием о внесении в реестр по запросу МВД от 22 февраля.

В случае блокировки пользователям из России придется несладко: перестанет работать торговая площадка, мастерские модов и многие другие функции. Впрочем, о каких-либо сбоях в работе сервиса информации пока не поступало.

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