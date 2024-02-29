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01:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская команда выиграла турнир по Counter-Strike 2 на Играх будущего

КАЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Российская команда xGod выиграла турнир в дисциплине «Counter-Strike 2 + лазертаг» на Играх будущего в Казани.

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Российская команда выиграла турнир по Counter-Strike 2 на Играх будущего | Источник: Спорт РИА Новости

В финале xGod со счетом 2−0 обыграла своих соотечественников из коллектива Looking For 0rg со счетом 2:0. xGod за победу в соревнованиях получила 175 тысяч долларов призовых.

Третье место заняла российская команда HOTU, обыгравшая LoveKazan со счетом 2:0. Общий призовой фонд соревнований в этой фиджитал-дисциплине составлял 500 тысяч долларов.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

В Казани открылись Игры Будущего
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