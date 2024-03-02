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03:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определился победитель турнира по VR ритм-симулятору на Играх будущего

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Иван IlluminatiSalad Косников одержал победу в турнире по VR ритм-симулятору на Играх будущего, которые проходят в Казани.

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Определился победитель турнира по VR ритм-симулятору на Играх будущего | Источник: Спорт РИА Новости

По ходу Игр он преодолел квалификацию и добрался до победы, пройдя четыре композиции. Второе место занял Эрик kip Ниязов, третье — Михаил Степанюк.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

В Казани открылись Игры Будущего
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