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03:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх будущего

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Иван Власов стал победителем турнира по танцевальному симулятору на Играх будущего в Казани.

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Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх будущего | Источник: Спорт РИА Новости

Второе место заняла Мария Зверева, третьим стал Артем Симонов.

В танцевальном симуляторе игроки повторяют движения танцоров на экране и получают очки. Каждый матч проходит до двух побед. Участник, набравший наибольшее число баллов в матче, побеждает.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.

В Казани открылись Игры Будущего
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