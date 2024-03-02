Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх будущего

В танцевальном симуляторе игроки повторяют движения танцоров на экране и получают очки. Каждый матч проходит до двух побед. Участник, набравший наибольшее число баллов в матче, побеждает.

Игры будущего — инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Соревнования проходят в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта при участии более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составляет 10 миллионов долларов.