Российская команда победила в дисциплине Speedrun на Играх будущего

За команду выступили Дмитрий Waifuconfirmed Митрофанов, Вальдемар valdemarka Школа и Наиль st4nzzz Бопежанов. Вторыми стали Артем timmyshotgun Дмитриев, Артем tape_5 Короткевич и Алексей lesenqa Рожко из команды Moonshiners. Третье место заняла команда The Cheaters, в состав которой вошли Данила AniMeliodas Попов, Павел Mekarazium Гончаренко, Алексей DogMeats Шабалин и Дмитрий NeGAtiv4k Малыхин.

В турнире участвовали восемь команд, которые сыграли в следующие игры: Retro Console — «Earthworm Jim», «Streets of Rage 2» и «Battletoads»; Retro PC — «Max Payne 2: The Fall of Max Payne», «Grand Theft Auto: Vice City» и «Shrek 2»; Modern PC — «Cuphead», «HITMAN 3» и «Dark Souls 3».