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14:49 (мск), источник: ТАСС

Международный эксперт оценил рынок видеоигр в России в $3 млрд

Россия входит в мировую десятку по объему выручки от мобильных игр, отметил эксперт.

Источник: Без источника

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объем рынка видеоигр в России составляет $3 млрд, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы РФ по киберспорту рассказал международный эксперт по видеоиграм Хишам Нуху.

«Если говорить в цифрах, то объем российского рынка видеоигр составляет $3 млрд. Был небольшой спад в 2022 году в связи с уходом некоторых компаний, но сейчас идет восстановление. Россия занимает шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объему выручки от мобильных игр. Мы понимаем, что россияне не тратят много денег на игры, но загружают много приложений из различных магазинов», — сказал Нуху.

Также генеральный продюсер компании Game Art Pioneers Дмитрий Засеев выразил мнение, что российские производители могут создавать качественные видеоигры, которые могут приносить высокую прибыль. «К сожалению, у нас долгое время тратились деньги на иностранные игры за неимением собственных, и ничего постыдного в этом нет. Нам нужно создавать свои собственные дисциплины. У нас много хороших разработчиков в стране, и я уверен, что мы можем зарабатывать на играх своего производства», — сказал он.

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