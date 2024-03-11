Международный эксперт оценил рынок видеоигр в России в $3 млрд

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объем рынка видеоигр в России составляет $3 млрд, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы РФ по киберспорту рассказал международный эксперт по видеоиграм Хишам Нуху.

«Если говорить в цифрах, то объем российского рынка видеоигр составляет $3 млрд. Был небольшой спад в 2022 году в связи с уходом некоторых компаний, но сейчас идет восстановление. Россия занимает шестое место в Европе и входит в десятку в мире по объему выручки от мобильных игр. Мы понимаем, что россияне не тратят много денег на игры, но загружают много приложений из различных магазинов», — сказал Нуху.