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11:49 (мск), источник: ТАСС

Столяров: в общей сложности Игры будущего набрали 3,2 млрд просмотров

Руководитель проекта отметил, что суммарный показатель охвата аудитории составил более 25 млрд.

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21
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21
фотография

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Соревнования Игр будущего набрали в общей сложности 3,2 млрд просмотров. Об этом журналистам заявил руководитель проекта Игорь Столяров.

«По цифровым платформам, внутреннему аудиту Игры будущего в общей сложности набрали 3,2 млрд просмотров. У нас официально будет доказательство — мы сейчас будем специально нанимать аудитора, чтобы проверить эти данные, мы сами себе не доверяем. Суммарный показатель охвата аудитории — более 25 млрд контактов из 32 стран, включая большое количество недружественных», — сказал Столяров.

«Формат чистого спорта, возвращение к истокам честной борьбы без политического давления — это то, чем мы тоже можем гордиться. Помимо турнира, возникло наследие — фиджитал-образование. Россия подарила миру новый формат — мы любим и умеем это делать, это стало нашим основным экспортным товаром, и мы должны гордиться этим», — добавил он.

Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу вошли 16 дисциплин, еще пять — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек.

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