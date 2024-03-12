Столяров: в общей сложности Игры будущего набрали 3,2 млрд просмотров
Руководитель проекта отметил, что суммарный показатель охвата аудитории составил более 25 млрд.
Руководитель проекта отметил, что суммарный показатель охвата аудитории составил более 25 млрд.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Соревнования Игр будущего набрали в общей сложности 3,2 млрд просмотров. Об этом журналистам заявил руководитель проекта Игорь Столяров.
«По цифровым платформам, внутреннему аудиту Игры будущего в общей сложности набрали 3,2 млрд просмотров. У нас официально будет доказательство — мы сейчас будем специально нанимать аудитора, чтобы проверить эти данные, мы сами себе не доверяем. Суммарный показатель охвата аудитории — более 25 млрд контактов из 32 стран, включая большое количество недружественных», — сказал Столяров.
«Формат чистого спорта, возвращение к истокам честной борьбы без политического давления — это то, чем мы тоже можем гордиться. Помимо турнира, возникло наследие — фиджитал-образование. Россия подарила миру новый формат — мы любим и умеем это делать, это стало нашим основным экспортным товаром, и мы должны гордиться этим», — добавил он.
Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу вошли 16 дисциплин, еще пять — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек.