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12:14 (мск), источник: ТАСС

Леонов рассказал, почему Игры будущего прошли именно в Казани

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Казань на сегодняшний день является одной из самых компетентных спортивных столиц, поэтому право проведения Игр будущего было отдано этому городу. Такое мнение на итоговой пресс-конференции турнира высказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Нам не просто так было отдано право проведения Игр будущего, — сказал Леонов. — Был большой конкурс. Более 10 субъектов заявлялись на проведение Игр будущего, и все-таки это право отдали Казани. Пару лет назад мы подписали соглашение и в сентябре [2022 года] начали первые тестовые соревнования. Всего их было десять. И во многом благодаря тестовым соревнованиям мы на сегодняшний день получили продукт из 21 дисциплины под названием “Игры будущего”. Это не просто фиджитал, это три направления, которые впервые в мировой истории были собраны в такой мультиспорт, когда все в одном месте произошло».

«По понятным причинам, и это не бравада, Казань на сегодняшний день — одна из самых компетентных спортивных столиц с хорошим менеджментом. Но проект был очень непростым, очень многосложным. Всегда очень непросто быть первопроходцем. Я считаю, нам это удалось. Цифры, эмоции и отзывы говорят об этом однозначно», — добавил Леонов.

Игры будущего проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу вошли 16 дисциплин, еще пять — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек.

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