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18:18 (мск), источник: ТАСС

Путин признался, что «Игры будущего» его удивили

НОВО-ОГАРЕВО, 14 марта. /ТАСС/. Россия первой из всех стран организовала масштабный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал «Игры будущего», подчеркнул президент России Владимир Путин.

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«Хотел бы всех тех, кто занимался подготовкой и проведением “Игр будущего”, поблагодарить за это мероприятие», — сказал глава государства на совещании с членами кабмина.

Он поделился, что относился к турниру хоть и положительно, и хотел, чтобы участники получили удовольствие от общения, «но все-таки относился к этому как к какой-то уж совсем легкой, современной, развлекательной программе». «А это получилось очень серьезным мероприятием», — подчеркнул Путин.

По его словам, важно то, что «это действительно игры будущего». «Сотни миллионов людей посмотрели. Но важно, что мы были первыми при организации мероприятия такого масштаба. И это, конечно, очень здорово, интересно и, на мой взгляд, перспективно», — заключил президент.

Он отдельно поблагодарил вице-премьера Дмитрия Чернышенко и попросил «конечно, отметить тех людей, которые организовали эту работу».

«Игры будущего» проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В основную программу вошли 16 дисциплин, еще пять — в расширенную, большинство из них объединяют киберспорт и традиционные виды спорта. Участие в соревнованиях приняли более 2 тыс. человек.

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