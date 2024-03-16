Российскую команду отстранили от турнира по CS2 из-за проблем с визами

В сетке турнира команду из России заменил шведский коллектив GamerLegion. По словам игрока 9Pandas Дениса seized Костина, россиян не допустили из-за проблем с визами.
«Все участники турнира должны были прибыть в Данию к 14 марта. Несмотря на многочисленные продления дедлайнов, сегодня 9Pandas смогла на сегодня выставить только трех игроков», — говорится в заявлении PGL.
Как сообщил Костин, команда 9Pandas получила подтверждение на получение виз только в день дедлайна.
«Самый мем в том, что пришло подтверждение от консула, что визы были поставлены 14-го числа. Мы просто не смогли забрать паспорта. Вы не представляете, сколько и какие усилия мы приложили для этого, сколько ночей без сна мы провели последние дни. Такого опустошения внутри я не испытывал никогда. Я не знаю, как и сколько времени нужно будет, чтобы оправиться от такого удара», — написал Костин в своем Telegram-канале.
Первый в текущем году «мэйджор» по Counter-Strike 2 — PGL CS2 Major Copenhagen 2024 — пройдет в столице Дании с 17 по 31 марта. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов. Победитель турнира заработает 500 тысяч долларов призовых.