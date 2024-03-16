Российскую команду отстранили от турнира по CS2 из-за проблем с визами

«Все участники турнира должны были прибыть в Данию к 14 марта. Несмотря на многочисленные продления дедлайнов, сегодня 9Pandas смогла на сегодня выставить только трех игроков», — говорится в заявлении PGL.

«Самый мем в том, что пришло подтверждение от консула, что визы были поставлены 14-го числа. Мы просто не смогли забрать паспорта. Вы не представляете, сколько и какие усилия мы приложили для этого, сколько ночей без сна мы провели последние дни. Такого опустошения внутри я не испытывал никогда. Я не знаю, как и сколько времени нужно будет, чтобы оправиться от такого удара», — написал Костин в своем Telegram-канале.